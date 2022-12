Det er en meget stærk pleasertendens, som jeg ser hos mig selv og også hos andre. Det er et karaktertræk ved mig selv, jeg ikke bryder mig om. Det er en følelse af utilstrækkelighed. Eller en følelse af at blive valgt fra eller en frygt for at blive forladt.

Prøv 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu

Allerede abonnent? Log ind her