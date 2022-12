»Jeg er så gammel, at jeg er pisseligeglad med, hvad folk tænker om mig. Så jeg siger, hvad jeg har lyst til«

Caesar Frazier er en af jazzens ukendte legender, der har spillet med folk som soulsangeren Marvin Gaye og jazzsaxofonisten Lou Donaldson. Han er også repræsentant for, hvordan sorte musikere behandles i et USA, der ifølge ham selv præges af to store ismer: racismen og materialismen. Nu udkommer hans livs første live-album. Vi har mødt den amerikanske orgelvirtuos under et besøg i København.