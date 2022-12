For en ung politiker med ambitioner var det den værste forside, man kunne forestille sig

For en ung politiker med store ambitioner er det nok noget nær den værste forside på Ekstra Bladet, man kan forestille sig. Og Jakob Engel-Schmidt (M) har da heller ikke lagt skjul på, at hele hans politiske liv og hans erhvervskarriere sank i grus, da hans største og mest skamfulde hemmelighed blev udbasuneret for offentligheden.