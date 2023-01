Morgan Krag er 21 år og har i dag 112.000 abonnenter på sin Youtube-kanal, hvor han under navnet Mr Spyplant spiller Minecraft. Han husker, da han var yngre, at han skændtes med sin mor, når hun forsøgte at få ham væk fra skærmen. Men i dag er han taknemmelig for, at hun prøvede, for ellers ville han have spillet meget mere og været mindre sammen med sine venner.