Hun siger sjældent godmorgen. Til gengæld skælder borgmesteren tit ud, og så er hun ofte sur og utilfreds med de ansattes arbejde

Den radikale kulturborgmester i København, Mia Nyegaard, kom til magten efter en tidligere radikal borgmesters fald. Nu er hun selv ude i sit politiske livs største krise. Vi tegner et portræt af politikeren, der bliver anklaget for at være grænseoverskridende og nedgørende over for sine ansatte. Og som nu selv beder om ro.