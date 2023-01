Egyptiske relieffer fra byen Amarna samles efter at have været adskilt i mere end 3.000 år. Da byen gik i opløsning blev blokke med dekorationer spredt for alle vinde og først i 2013 opdagede den amerikasnke egyptolog, Raymond Johnson, at de passer sammen. Til venstre ses relieffet fra Metropolitan Museum of Art i New York, der forestiller farao Akhenaten, der ofrer en and til solguden, Aten. Glyptotekets relief til højre forestiller oprindelig hans andenhustru, Kija, men hendes navn er senere blev slettet og erstattet med prinsesse Meritatens; hun var datter af faraoens førstehustru, dronnning Nefertiti. Baghovedet er også blevet forlænget, så det ligner prinsessens.