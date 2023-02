Drømmen fik ham til at tænke over, om hans arbejde overhovedet var noget, der gav andre mennesker glæde. Nej, var svaret ... dengang

I sommeren 2019 begyndte Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen at ryste på hænderne og få åndenød. Landets mest magtfulde kulturpolitiker meddelte siden, at han ikke ville genopstille. Nu er han tilbage i Folketinget. Og han har også skrevet en biografi om sin værdipolitiske slægtning, lagerforvalteren Peter Rindal, der fik sit gennembrud i Kolding, hvor Alex Ahrendtsen voksede op som en genert, mobbet og indadvendt dreng. Vi besøgte Alex Ahrendtsen i hans parcelhus i Odense. Og fik et lift til Kolding i hans Mercedes med benzinmotor for at se Kolding Boldklub og marken, hvor hans mors hest, Messing-Jens, havde sin sommerbolig.

