6 hjerter: Det er et fuldkommen mageløst projekt, og det er ubegribeligt, hvordan byggeriet har kunnet holdes hemmeligt

Regan Vest var en hemmelighed i årtier, men nu åbner koldkrigsbunkeren endelig for offentligheden. Det gigantiske anlæg 60 meter under jorden er et vildt sted og en attraktion ud over det sædvanlige. Det var stedet, hvorfra samfundet skulle styres, hvis Danmark blev angrebet.