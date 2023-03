Men der opstod diplomatiske kriser, jalousi og venne-skilsmisser i spisefrikvarteret. Jeg har selv været modtager af en aflagt hjertehalvdel fra et forlist hjertevenindeforhold. For vi, der stod uden for dette venneægteskab, tog med stor lettelse og glæde imod resterne for at undgå at blive set som spisefrikvarterets pebermø.

