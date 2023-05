Emeli Bergman kan godt mærke, at hun er vokset op med andre sociale koder end sine venner

Emeli Bergman er vokset op i arbejderklassen på svenske Öland langt fra kulturelitens København. Men som voksen kom hun ind på Forfatterskolen ved lidt af et tilfælde. Hun har altid tænkt, at den form for uddannelse ikke var for hende, men »for andre«, fortæller den anmelderroste forfatter i Politikens interviewserie ’Klasse er tilbage’.