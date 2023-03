Hans sang er ekstremt seksuelt indladende, men også ensom og trist. Nu har den 47 millioner afspilninger på Spotify

En tresproget loverboy i hvid tanktop med et frækt, busket overskæg stirrer længselsfuldt ind i kameraet i den 10 sekunder lange video, mens han rapper over en akustisk soul-melodi med et stærkt forførende udtryk i ansigtet, der både er ligefremt og uudgrundeligt. Og desuden har noget, der er meget mere dragende end selvtillid: nonchalance.