Middelklassebarnet følte sig udenfor i Holte og Hellerup: »Klasse er noget, der gennemsyrer alt«

Som ganske ung fik han en fod indenfor i det klassiske musikmiljø som cellist, men følte sig ikke tilpas blandt folk i overklassen. Selv har komponist og musikproducer Kewan Pádre haft en barndom i den »trygge middelklasse« på Vestegnen. Og i den klasse befinder han sig stadig. For selv om Kewan Pádre tjener penge, og mobilen konstant ringer for at tilbyde ham det næste job, så er klasse noget, der »løber i årerne«, fortæller han i Politikens interviewserie ’Klasse er tilbage’.