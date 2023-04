Pludselig dukker vasen op på toppen af et skab: »Nej, men for fanden!«

Bevæbnet med notesbog, tommestok og selvlærte detektivmetoder er Palle Bruun Olsen ved at få styr på kunsten i Kalundborg. For i dag skal landets kommuner selv stå for at sikre den kunst, der bliver købt for skatteborgernes penge, og det betyder, at kunsten ofte får lov at passe sig selv.