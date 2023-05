Den Kgl. Opera får hård kritik: Gamle afdøde mænd fylder alt for meget

Ny undersøgelse viser, at gamle værker skrevet af mænd dominerer massivt på de danske operascener. Kun 13,5 procent af det samlede antal spilleminutter er komponeret inden for de seneste 30 år. Det er et stort problem for både publikum og kunsten, lyder kritikken. Vi skal både spille nyt og gammelt, siger Den Kgl. Opera.