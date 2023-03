Simon Kvamm: »Jeg synes, det er grotesk og svært at tage seriøst, at det er de to eneste spørgsmål, jeg kan få«

I aften kåres årets vinder af ’X Factor’. I semifinalen kritiserede dommer Simon Kvamm mediernes dækning af programmet. Han ville hellere have talt med pressen om dansktopmusik, ensomhed og ægthed end om neglelak og taktik. For med mere end 900.000 seere er ’X Factor’ et af de få steder, hvor Danmark mødes på tværs af alder og geografi og kan have en fælles samtale.