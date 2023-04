Han nåede med et af de sidste fly fra Putins Rusland til New York. Og han vil ikke tilbage, før den sidste onde ånd er væk

Før han gik om bord på et af Aeroflots sidste fly til New York, nåede han som en af de første russiske berømtheder at underskrive et åbent brev vendt mod krigen. Nu har den fremtrædende russiske teaterinstruktør Dmitrij Krymov været i eksil i mere end et år: »Til tider kan man stå i en situation, hvor der helt oplagt ikke er noget at rafle om«, siger han.