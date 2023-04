TikTok kan gøre en ukendt sang til et hit og en upcoming kunstner til et navn.

Et lysende eksempel på det er den 23-årige amerikanske sanger Lizzy McAlpine. Hendes sang ‘Ceilings’ blev nærmest fra den ene dag til den anden i år genstand for en enorm TikTok-trend.

10. januar postede den da forholdsvis ukendte sanger en opspeedet version af sangen på sin egen TikTok, hvor hun mimede til. Herefter postede en bruger på TikTok en video af ham selv, hvor han dramatisk synger sangen, mens han løber ude i snevejret.

Den video fik en anden bruger til at lave en lignende video, hvor hun løber udenfor, mens sangen stiger i tempo.

Og herefter tog det fart.

Og det kan være svært at følge med, når først algoritmen tager fat. Det forklarer digital medieanalytiker og forfatter Camilla Mehlsen.

»Hvis der hurtigt kommer en masse likes og reaktioner til noget indhold, så kan platformen fremhæve det til en masse andre brugere og få det til at trende. På den måde har platformen enorm magt over, hvad der skal gå viralt og få opmærksomhed« og tilføjer, at algoritmen er en stor del af forklaringen på TikToks succes.

»Den ændrer sig løbende og er nærmest som en sort boks. Det er en slags ’magisk’ algoritme. Størstedelen af det indhold, du får vist på TikTok, er noget, algoritmen har valgt til dig som bruger. Platformen udvælger, hvad der skal trende«, forklarer Camilla Mehlsen.

Sangen ‘Ceilings’ gik for alvor viralt i de følgende måneder, hvor de føromtalte videoer på bare to måneder fik henholdsvis 1,3 millioner og 335.000 visninger. Det fik en masse brugere verden over til at poste samme slags videoer til sangen. Videoer, hvor de løber udenfor, oftest i dårligt vejr, mens de dramatisk synger og mimer til. Mange i lange kjoler, som de flagrende afslører, når sangen peaker.

Trenden fik hashtagget #Ceilings på TikTok op på 777 millioner visninger og genererede over 674.000 videoer med sangen.

Og det har spredt sig som bølger i vandet. På Spotify er den originale sang eksempelvis nu blevet spillet mere end 166 millioner gange, og 2. marts optrådte hun i det amerikanske talkshow ’The Tonight Show starring Jimmy Fallon’.

Lizzy McAlpine fik med andre ord et vaskeægte ‘TikTok-moment’.

Et moment, som alle efterhånden søger i musikbranchen, fortæller Jakob Sørensen, direktør i pladeselskabet The Bank. Han forklarer, hvordan TikTok har revolutioneret musikbranchen.

For selv om TikTok ikke nødvendigvis har ændret den musik, vi lytter til, så har platformen i hvert fald ændret måden, vi lytter til musikken.

»Medier, som er til rådighed, er med til at præge musikken. Sådan har det altid været. Men i dag tjekker man TikTok før hitlisten for at se, hvad der hitter. Det er en reklamekanal, og man kan ikke være artist i dag uden at være på TikTok. Det er et must. Alle søger The TikTok-moment«, forklarer han.

»Det handler om at blive fanget på 15 sekunder og lave et hit, der kan det. Det har været en kæmpe gamechanger for branchen«, siger Jakob Sørensen.

På TikTok er selve musikken oftest i baggrunden, fortæller han. Det er underholdningen på billedsiden, der er det primære. Musikken er ikke længere i centrum, og det er en del af en generel udvikling, som TikTok har været bannerfører for, påpeger Jakob Sørensen.

»Mange af vores artister hader det. Det er hårdt psykisk at være sin egen reklamekanal hele tiden og selv sørge for at promovere sig selv«.

Men får man først etTikTok-moment, kan det altså godt betale sig. Den engelske sangerinde Raye og den amerikanske rapper 070 Shake gik også viralt på mediet med hittet ‘Escapism’ i år. Flere end 300.000 har lavet en video med sangen og efterfølgende fik den over 300 millioner afspilninger på Spotify. Til sommer skal rapperen 070 Shake spille på Roskilde festival.