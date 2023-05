»Jeg har følelsen af, at nu starter jeg forfra«

Hun har brændt for rap, siden hun sammen med sin veninde Natasja Saad var med til at forme hiphopmiljøet i Danmark. Men hun har også tvivlet på, om hun var dygtig nok. Og haft skyldfølelse over, at det var Natasja og ikke hende selv, der døde i en bilulykke i Jamaica. Nu giver Karen Mukupa sit mindreværd modstand, og på et nyt album står hun for første gang frem som den, hun er.

