Sangen blev akkurat sunget færdig. Så kom politiet

En lille gruppe mennesker krydser Vesterbrogade via fodgængerovergangen ved Københavns Hovedbanegård, men må stoppe halvvejs for at vente for rødt lys. Der står de tålmodigt og lyser nærmest op midt i trafikken. Man kan se, at noget er på færde. Med grøn makeup om øjne og på læber ligner de en polterabend. Og så alligevel slet ikke.

De samles foran fødevareindustriens bygning Axelborg og skifter til helt sort tøj, nogle af de spinkle kvinder har bare skuldre og fryser, mens blæsten hiver og flår i dannebrogsflaget ved souvenirbutikken bag dem. En af de frysende er 31-årige Ida Dalsgaard Nicolaisen, der normalt er handikaphjælper, men i dag er korsanger og klimaaktivist. Hun er lidt nervøs. Der er også en del snak på fortovet om, hvorvidt politiet vil afbryde deres planer.