»I’m going to be fine with your jokes, but I’m not sure about Dark Brandon«.

Sådan afsluttede den amerikanske præsident, Joe Biden, sin tale til den årlige Correspondents’ Dinner i Det Hvide Hus. En begivenhed, hvor journalister, korrespondenter og politiske figurer samles til en middag for at fejre og fremme pressefrihed og journalistisk arbejde.