Det heldigste, der nogensinde er sket for Martin Rasmussen, er, at han for 13 år siden fik stjålet sin bil på Sorø Station.

At han var endt på stationen beroede på en række – skulle det senere vise sig – heldige tilfælde. Først var han blevet løsladt fra Horserød Fængsel og havde købt bilen. Den endte dog med at få klippet pladerne, så en aften måtte Martin Rasmussen liste bilen hen til et sted, hvor den kunne stå i fred, så han kunne bo i den.