997 … 998 … 999 … Med fjorden på sin venstre side runder Knud Sørensen de første 1.000 skridt. Så længe den 90-årige forfatter går, ved han, at livet går videre.

»Det er vigtigt for mig, at der er nogle faste rutiner. At der er nogle skridt, jeg skal gå hver dag, og at jeg for eksempel spiser på bestemte tidspunkter. Det giver mig et fast skema. Noget, der bare fortsætter«.

Det er onsdag formiddag, og han er ude på dagens første tur langs kysten nær hjemmet på limfjordsøen Mors. I hans bælte sidder en digital skridttæller. 37.690.780 millioner skridt har den registreret i de omtrent 4.563 dage, Knud Sørensen har holdt regnskab.

Han retter på sin slidte sixpence. Der er kun en let brise over fjorden i dag. »En sjældent stilfærdig og udramatisk dag«, kalder han det selv. Bundgarnspælene rager op som sigtekorn over det flade vand. Et stykke ude passerer en muslingefisker forbi i sin kutter.

Blå bog Knud Sørensen Forfatter, født 10. marts 1928. Opvokset i Hjørring. Flyttede til København i 1946 og fik sin landinspektør­eksamen fra Den Kongelige Veterinær- og Landbo­højskole i 1952. Fra 1958 til 1985 praktiserende landinspektør­ på Mors. Debuterede som lyriker i tidsskriftet Hvedekorn i 1952 og udkom første gang i bogform i 1961 i samarbejde med kunstmaleren­ Preben Wölck. Udkom i 1965 på Gyldendal med sin egen første digtsamling,­ ’Den røde kaffekande’. ’Revolutionen i Tøving’, digtsamlingen fra 1972, blev skelsættende for Knud Sørensen­ på grund af skildringerne af bondesamfundet­, der byggede på hans observationer­ som landinspektør­. Blev op gennem 1970’erne og 1980’erne en vigtig stemme i debatten om, hvor Danmark­ bevægede sig hen som samfund­. Romandebut som 69-årig i 1997 med ’En tid’, der blev fulgt op af ’En befrielse’. Modtog Otto Gelsted-prisen i 1988. Weekendavisens­ Litteraturpris i 1998 og Det Danske Akademis Store Pris i 2014. Vis mere

Med et sikkert greb om sin stok står Knud Sørensen og kniber øjnene sammen og betragter scenariet. Hans syn er blevet markant bedre efter en nyligt overstået operation for grå stær. Øjenbrynene stritter ud til siderne som forpjuskede fuglefjer. Han har også fuglens blik. Som sølvmågerne, der kredser over os, står digteren nu og forsøger at danne sig et overblik.

»Der er godt nok meget stille. Fjorden har jo ikke engang mælketænder i dag«, konstaterer han. Så vender han sig om og fortsætter. Der er stadig et godt stykke op til dagens mål.

»Jeg har besluttet, at mit gennemsnit skal være 8.260 skridt om dagen. Hvis jeg går længere end det, sætter jeg det ind i en skridtbank. Så har jeg noget at låne af, hvis jeg en dag er forhindret. Jeg ligger lidt over gennemsnittet lige nu«.

Knud Sørensen bruger tallene som faste holdepunkter i sit liv. Talte han dage, som han tæller skridt, ville han kunne regne sig frem til, at det i dag er 26.911 dage siden, at Gestapo kom og hentede en ung mand på et gymnasium i Hjørring.

4.819 dage er passeret, siden Anne Marie døde.

Knud er her endnu. Han tager endnu et skridt. Og så et mere.

Bondesjælen ned på papiret

Tallene, matematikken og skemaerne på den ene side. Vildtvoksende poesi og fortællinger på den anden. Den kontrast har været et gennemgående tema i Knud Sørensens forfatterskab. I mange år levede han det, han selv betegner som et dobbeltliv.

»Jeg var landinspektør om dagen og digter om aftenen. Og der var ingen forbindelse mellem de to«, fortæller han.

Som øens landinspektør kom Knud Sørensen i 1960’erne og 1970’erne med målebåndet i lommen helt ind i de hjem, hvor familierne oplevede samfundets forandringer på tæt hold. Det kom til at påvirke hans forfatterskab. Da Sallingsundbroen i begyndelsen af 1970’erne kom, og brovejen skulle anlægges, blev han vidne til en sag, hvor en landbofamilie mistede sit hjem.

»Det gjorde voldsomt indtryk på mig. Jeg kunne mærke, at jeg var nødt til at skrive om det. Indtil da havde jeg været to vidt forskellige personer. Men lige dér smeltede det hele sammen. Jeg blev til ét menneske. Det gik op for mig, at meningen med mig var, at jeg skulle skrive om det, jeg så, det, jeg oplevede i mit arbejdsliv«.

48 bøger bærer i dag Knud Sørensens navn. Siden 1960’erne har han sat et markant aftryk på dansk litteratur med både digte, noveller og romaner. I mange af sine bøger skildrer han forandringen af Danmark og afviklingen af bondekulturen i anden halvdel af det 20. århundred.

»Jeg fandt ud af, at det nok var min rolle at gøre en del af Danmark mere synlig. En del, der ellers blev lidt glemt. Jeg ville forsøge at få bondesjælen ned på papiret«, forklarer han.

Så sent som i år udkom hans seneste digtsamling, ’Inden så længe’. Han er for længst stoppet med at skildre samfundet i sine bøger. Nu er det tættere på ham selv.

»Jeg ved ikke, hvad der foregår ude i hjemmene længere. Jeg har ikke føling med det. Jeg skriver om det, der kommer til mig. Det, som melder sig, når jeg går mine ture hernede ved fjorden«.

Døden er et tilbagevendende tema. I sin anmeldelse i Politiken skrev Thomas Bredsdorff om den seneste bog:

»Man kan flæbe over, at man snart skal væk. Eller man kan rase, som Dylan Thomas krævede af sin far. Knud Sørensen går hverken flæbende eller rasende hen mod det store mørke. I disse veloplagte sidste ord inspicerer han og bliver ved med at inspicere, som han har gjort, når han var bedst«.





Foto: Andreas Haubjerg Døden bliver mere og mere nærværende. Knud Sørensen skriver om den, men han har ikke lyst til at tale for meget om den til daglig. Han mener, at det kan være ødelæggende at give døden alt for meget opmærksomhed.

Fanget af Gestapo

Fem skridt. Så langt var der fra den ene ende af fængselscellen til den anden. 17-årige Knud Sørensen talte dem igen og igen, skridtene. I Gestapos varetægt var der ikke andet at foretage sig. Det var første gang, han for alvor så døden i øjnene, og også der greb han ud efter tallene.

»Fængslingen er nok det mest foruroligende, jeg har prøvet, når jeg nu ser tilbage. Jeg anede ikke, hvad der ville ske med mig«.

Mod slutningen af Anden Verdenskrig besluttede Knud Sørensen sig sammen med en lille gruppe venner for at gøre aktiv modstand mod den tyske besættelsesmagt. Knud og kammeraterne var stærkt opildnet af Churchill-gruppen fra Aalborg og ordene fra digteren Morten Nielsen. »Den, som kæmper, taber aldrig helt«, skrev Nielsen i et af sine digte.

De nåede aldrig langt med deres planer, før Knud Sørensen en formiddag i april sad i fysiklokalet på gymnasiet i Hjørring og lavede udregninger i sit hæfte, da døren blev revet op. To langfrakkede Gestapo-folk buldrede ind sammen med rektor Brodersen og en dansk tolk. »Det drejer sig om Knud Sørensen, Max Overgaard og Steen Winge Sloth«, blev der råbt.

På det kalenderblad havde jeg skrevet med store bogstaver: K.A.M.F.G. Det stod for: Kyssede Anne Marie første gang

De tre venner havde ikke tænkt meget over, at deres kammerat Poul-Erik ikke var kommet i skole den dag. De havde troet, at han var syg, men tyskerne havde hentet ham, og nu kom de efter resten af gruppen.

»Vi havde et brændende ønske om at blive en rigtig del af modstandsbevægelsen. Men vi fik ikke lov til ret meget, fordi de rigtige modstandsfolk mente, at vi var for unge. Vi stod vagt, og vi delte illegale blade ud, men vi fik ikke lov at bære våben«, husker Knud Sørensen.

Som i resten af landet greb sabotageaktionerne mod tyskerne mere og mere om sig i det nordjyske. Dagligt kunne man i avisen læse om nye sager. I Aalborg fandt en række bombeeksplosioner sted. To gange blev toget Jyllandsekspressen bombet nord for Hobro, og 19 mennesker omkom.

»Volden var blevet en del af vores hverdag. Den var lige omkring os hele tiden. Det var meget mærkeligt, for samtidig levede vi jo vores helt almindelige liv. Men det brutale var der, og det var naturligt at forholde sig til det – og det føltes også naturligt selv at gribe til vold«.

Video (lydløs) herunder

De fire venner besluttede sig for selv at tage affære. Af kaliumklorat og rødt fosfor begyndte de at fremstille små bomber, som de ville bruge på tyske biler. Drengene havde også fået kontakt til nogle russere, som opholdt sig i en tysk lejr ikke langt fra den gård, hvor Poul-Erik boede. Russerne var blevet tvunget til at kæmpe på tysk side, men de var klar til at desertere. De ville gerne have drengenes hjælp, og de ville komme med våben til dem.

Planen gik i vasken, og i stedet troppede Gestapo op hjemme hos Poul-Erik og hentede senere resten af gruppen på gymnasiet i Hjørring. Efter et forhør ville tyskerne hjem og ransage Knuds værelse. Her fandt de ikke andet end et gammelt arvestykke i form af en antik toløbet pistol og på skrivebordet et digt, Knud var i gang med at skrive.

»Jeg havde i avisen læst om en 19-årig, der var blevet dømt til døden og henrettet. Jeg var ved at skrive et digt om ham, og ved siden af lå udklippet fra avisen«.

Den danske tolk oversatte digtet og læste det højt på tysk for Gestapo-folkene, som lo højlydt. Tolken vendte sig om mod Knud og udbrød: »Nu kan du jo passende skrive et nyt digt med titlen ’I Gestapos kløer’.«

I første omgang fik han faktisk lov at gå, men ni dage senere troppede Gestapo igen op på skolen, denne gang for at anholde ham.

Hjemme hos os sagde vi ikke, at klokken snart var 11. Den var 10.56. Vi var en meget præcis familie

»Jeg blev afhørt i Gestapos hovedkvarter i Frederikshavn. Derefter førte de mig til fods – og med et gevær i ryggen – gennem byens gader og ud til fængselsbarakkerne«.

Døren smækkede bag Knud, og han var helt alene.

»Fem skridt har cellen i længde/ det gir den motion, jeg må få«. Sådan lød nogle af linjerne i det digt, der i de dage tog form i hans tanker. Knud Sørensen tog tallene, og han omsatte dem til poesi.

Det blev hans held, at krigen lakkede mod enden. Tyskerne havde vigtigere ting at tænke på end nogle unge fyre fra Hjørring. Da han sad i cellen, var Gestapos hovedkvarter i Odense lige blevet bombet. På engelsk radio forlød det, at samme skæbne ville overgå andre hovedkvarterer i Danmark, så Gestapo-folkene fik travlt med at pakke sammen.

Mens Poul-Erik blev sendt til Frøslevlejren, fik Knud efter nogle dage lov at forlade sin celle som en fri mand. De sidste uger af krigen levede han under jorden.

»Det hele var en meget voldsom oplevelse, men jeg tror ikke, den fulde alvor gik op for mig, mens det skete. Bagefter havde jeg det sådan, at jeg også gerne ville have været sendt til Frøslev, så jeg kunne være en del af holdet«.