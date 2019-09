Tidligere DR-vært: »Skammen over at være hans søn og søn af en selvmorder fyldte alt«

Da Mikkel Frey Damgaard var otte år gammel, begik hans far selvmord. I mange år forsøgte han at lægge afstand til sin far, men i ’Sørgekåben’ graver han systematisk og journalistisk i, hvad der egentlig skete, og finder ud af, at familien har lagt skjul på flere skamfulde sandheder.