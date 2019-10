Prisbelønnet bestsellerforfatter giver dig et indblik i Japan: Sex er umoderne, man ser ned på feminisme, og kvinder kan ikke have både familie og karriere

Den japanske forfatter Sayaka Murata er blevet verdenskendt for den lille roman ’Døgnkioskmennesket’, der fortæller historien om en særling og giver et indblik i et japansk samfund, der måske ikke er så moderne og progressivt, som man går og forestiller sig. Bøger mødte hende, da hun for nylig besøgte Danmark.