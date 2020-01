Forfatterne har svigtet: »Klimakrisen er et kæmpe nederlag for vores forestillingsevne«

Han betragter den virkelighed, vi befinder os i nu, som et nederlag for den litterære forestillingsevne, for forfatterne burde have haft blik for det, som var på vej til at ske. Når det gælder skønlitterære forfattere som ham selv, er der nærmest tale om en kollektiv fornægtelse og fortrængning af klimakrisen, mener han.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind