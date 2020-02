De troede på, at de ville få deres børn at se igen. Levende

På første skoledag efter sommerferien 2004 stormede heftigt bevæbnede terrorister Skole nr. 1 i Beslan i Nordossetien og stuvede de fleste af de omkring 1.200 gidsler sammen i gymnastiksalen. Den tjetjenske journalist og forfatter Zulay Magazieva satte straks kursen mod den lille by i den Moskva-tro naborepublik og befandt sig i folkemængden uden for skolen under det tre dage lange gidseldrama. Vi bringer her et uddrag fra hendes nye bog, ’Det tabte Tjetjenien’.