I hælene på en kultklassiker: Politikens litteraturredaktør forlod kontorstolen og tog på eventyr til Patagonien

For den mere end 1 million kvadratkilometer store, tyndt befolkede provins, som både er argentinsk og chilensk, blev ’I Patagonien’ startskuddet til den form for selektiv berømmelse, som når frem til vandrere med hang til ensomhed og poesi samt alle dem, der søger hippe rejsemål off the beaten track.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind