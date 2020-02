Men også dem, som er resultat af bestillingsopgaver. Som når han skriver om, hvordan han netop ikke opdagede Amerika i det meget lange og overraskende morsomme essay, han skrev for The New York Times i 2015. 110 sider om alt det, som går i fisk for den mutte, lettere deprimerede nordmand.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind