Sid ned, og giv dig hen til en krævende størrelse

»Vi er de eneste, der kun fokuserer på fotobøger. Vi tror på, at det på sigt sagtens kan blive en rentabel forretning. Men for mig er det mere interessant at snakke om, hvorfor det egentlig er, fotobøger er spændende. Fotografi er et fælles sprog, der kan læses i hele verden, og der er et kæmpestort vækstlag i dansk fotografi, der er virkelig mange dygtige danske fotografer, men det har været kutyme især i forhold til udgivelser, at de fleste danske fotografer tog til udlandet for at finde et forlag at få udgivet deres værker på«.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind