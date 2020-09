Stjerneforfatteren Ken Follett til danskerne: »Det er håbløst utroværdigt, at I lader, som om I er vikinger over for alle og enhver, der kender Danmark og danskerne«

»I er respekteret over hele verden. Men ikke for det!«.

Forfatteren forklarer, at man på engelsk bruger udtrykket ’getting to Denmark’ som udtryk for, hvad et samfund under udvikling bør stile efter at opnå.

»Det er ensbetydende med et demokratisk samfund, som blomstrer, som er frit, som respekterer menneskerettigheder«.