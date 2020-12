Victoria, 12 år: »Ligesom man sender medicin til de fattige lande, synes jeg også, man burde sende nogle af de der klassikere derned«

Nogle læser Anders And. Nogle læser murstenstykke bøger. Og nogle er trætte af, at bibliotekerne skelner mellem pige- og drengelitteratur, når de nu vil læse det lige midt imellem. Fire børnelæsere fra Skæring Skole uden for Aarhus og Egholmskolen i Vallensbæk fortæller her, hvad de får ud af at læse, og hvornår de måske ikke helt gider alligevel.