Sally Rooney: »Mit liv er nu så langt ude, at jeg ikke engang kan lade det indgå i en bog«

Hun foretrækker et stille liv på landet med sine bøger. Men nu er hun blevet så berømt, at hun har svært ved at være i fred. Og så synes hun i øvrigt ikke, at hun bør tjene mere end sin mand, der er gymnasielærer. Marxisten, succesforfatteren og generationsikonet Sally Rooney giver et af sine sjældne interview.