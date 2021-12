Den danske ekspeditionshistorie er fuld af maskulin ekstremsport

Det såkaldte Shackleton-syndrom hører også med i billedet. Det har fået navn efter den engelske polarforsker, der efter at være havareret med skibet ’Endurance’ og have været i stor fare fandt hjem igen og blev en helt. Den opdagelsesrejsende befinder sig ofte i spændingsfeltet mellem katastrofe og succes, og derfor er muligheden for at blive en helt altid til stede. Også muligheden for at blive en tragisk helt, som det skete for Ludvig Mylius-Erichsen og to af hans rejsefæller, der omkom på Danmark-ekspeditionen.