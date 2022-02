Er det bare voldspornografi? Hans grusomme bøger er blevet en gigantisk bestsellersucces

Niklas Natt och Dag er på få år gået fra at være en stort set ukendt journalist til at være en af de mest omtalte forfattere i Sverige. Hans romantrilogi om 1700-tallets Stockholm – hvis sidste bind, ’1795’, nu kommer på dansk – vinder priser, og som en svensk Ken Follett bliver forfatteren rost af anmelderne for at kombinere spændingsplot og historie. Men der er også dem, som mener, at bøgernes skildring af datidens elendighed er det rene voldspornografi. Hvad har Niklas Natt och Dag at sige til sit forsvar? Vi tog til Stockholm for at spørge ham.