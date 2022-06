Forlagskæmpe er presset på flere fronter

Forlaget Gyldendal slås med store problemer. Årets indtjening bliver mindre end forventet, konkurrenterne vokser hurtigere, stjerneforfattere søger andre steder hen, og et forsøg på at konkurrere med internationale streamingtjenester dræner kassen. Imens er Gyldendal ved at skifte ham.