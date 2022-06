»Det duer jo ikke, at man skal smadre sin familie og gå på druk for at kunne skrive en bog«

»Jeg arbejder i øvrigt på en anden bog med samme metode, der skal hedde ’Per, 1. klasse’, som følger mit yngste barn i et helt år. Jeg synes, at børns lege, remser og sprogbrug er dybt fascinerende. Alle de regler, de stiller op, når de leger – f.eks.: Spiller vi ståtrold med eller uden blæksprutte – og de talemåder, der opstår spontant, men som alle børn kender: Det, man siger, er man selv, for det står i Aktuelt. Det er en form for mundtlig litterær genre, som jeg gerne ville indfange med mit tekstkamera, inden det er for sent, og jeg ikke har adgang til den børneverden længere. Men det er et kæmpeprojekt, og det er måske også ret underligt og kedeligt. Forlaget mener i hvert fald ikke, at det er den retning, mit forfatterskab skal gå i, så lige nu tegner det til at blive en af mine største fiaskoer. Men jeg skriver det færdigt alligevel«.

/*Kopier linkadressen til mediet (videoen) i højre panel og paste ind her*/ Bliv oplyst, uanset hvor du er Prøv vores digitale abonnement for 149 kr. om måneden i de første 6 måneder. Få halv pris her Er du under 30 år? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her