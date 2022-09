Stjerneforfatter efter lang snak om store tænkere, der skabte grusomhed: »Nu forstår jeg den hårde musik, I danskere hører«

Vi mennesker skal stå ved, at vi er nogle forfærdelige størrelser, som engang havde kløer i stedet for negle, siger chilenske Benjamin Labatut, som har skrevet en af de seneste års mest roste bøger verden over. Nogen mening med livet eksisterer heller ikke, så den må vi selv finde, for der kommer ikke nogen engle og hjælper os.