Hun oprettede en anonym konto for at kunne følge berømte influencer-børn

I sin nyeste roman skildrer franske Delphine de Vigan magtmisbruget af børn, der udleveres på sociale medier. Hun troede, hun skrev om to kvinder, men opdagede undervejs, at hun skrev om barndom – igen. Og der er en grund til, at det altid ender der.