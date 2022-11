Hun er glad for, at vi hurtigt har fået en aftale op at stå, så hun ikke skal ligge søvnløs i nat og spekulere over alt det kloge, hun gerne vil sige om ’Se en sidste gang på alt smukt’, som hun modtager Bogforums Debutantpris 2022 for. Det er mandag, og fredag skal hun til København og have prisen.

Prøv 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu

Allerede abonnent? Log ind her