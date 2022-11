Se de enestående billeder: Jakob jager det helt rigtige billede af Mælkevejen fra sin baghave på Falster

Cirka 50 nætter om året er fotografen Jakob Arthur Andersen at finde i sin baghave på Falster, bøjet over sin stjernekikkert for at fotografere det dybe rum. Nu udkommer hans bedste billeder af de fjerne galakser i bogen ’Himlen set fra Jorden’.