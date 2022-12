Hun er en rigtig god historie, men hvordan skal den fortælles?

Franciska Clausens liv er en god historie, men hvordan skal den fortælles? Det byder to udgivelser lige nu ind med meget forskellige svar på. Og det skyldes ikke alene, at ’Franciska’ af Agnete Braad er en roman, mens udgivelsen ’Franciska Clausen’ er resultatet af Inge Lise Mogensen Bechs treårige forskningsprojekt.

Der er dog enighed om, at Franciska Clausen bliver født i 1899 og vokser op i en velhavende købmandsfamilie i Aabenraa. Som teenager drager hun ud i verden for at udvikle sig som kunstner. Første stop er Weimar i 1916, og de næste 16 år opholder hun sig i kunstens brændpunkter München, Berlin og Paris, med afstikkere til København og Aabenraa.