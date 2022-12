Ny bog giver os en perlerække af uventede indblik i Putins psyke

Hovedanklagen lyder, at Putin og hans hird af generaler regner menneskeliv for intet, det være sig bag eller uden for Ruslands grænser. Hvor kommunismen i årevis kunne sælges som ’progressiv’ i Sovjetunionen for slet ikke at tale om uden for, overtrumfer Putin med Ruslands ideologiske vidundervåben, atombomben. Landets evighedspræsident fører en lavintensiv krig mod sin egen befolkning og højintensiv mod andres.