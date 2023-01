Orker du heller ikke at arbejde mere? Det er du tilsyneladende ikke ene om

Folk tager middagslur på lageret. De sjæler fra kontoret, eller de gemmer sig for chefen på toilettet. Regeringen vil gerne afskaffe store bededag og have os til at arbejde lidt mere, men i dansk litteratur får vi i disse år et stadig mere dystert billede af vores arbejdsliv. Vi kan ikke mere.