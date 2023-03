Han tog pis på det litterære miljø. Og endte med at modtage den største litterære hæder

Mohamed Mbougar Sarr var indtil for få år siden relativt ukendt uden for ’ghettoen’, som han kalder den afrikanske diaspora i Paris. Så modtog han den prestigefyldte franske Goncourtpris for romanen ’Menneskets dybeste erindring’, hvori han latterliggør alt det, prisen repræsenterer. Men det forhindrer ham ikke i at fortsætte sin kritik.