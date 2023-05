»Jeg kunne bare mærke, at der var sådan en sult efter mellemøstlige lidelseshistorier«

Yasmin er 17. Hun bor i et udsat, nedslidt boligområde med en høj andel af beboere med ikke-vestlig baggrund. Et område, hvor man deler sladder i bazaren, mødes over en fedtdryppende kebab og får rigelig parfume på, hvis man går til herrefrisøren. Et kvarter, hvor alle kender alle, hvor imamen er swag, og de unge mødes i rygerkælderen. Et sted, hvor man både kan havne i kriminalitet og forelske sig i naboens søn.

Sara Rahmehs roman, der har titlen ’Betonhjerter’, tager læseren med en tur ind i det, der er blevet kaldt en hård ghetto. Forfatteren trækker på sin egen opvækst i Taastrupgaard. Et kvarter, der har trukket overskrifter med bandekriminalitet og haft besøg af DF’ere, der vil »rydde op«. Et kvarter, hun føler sig tryg i og stadig kalder hjemme, selv om hun flyttede derfra, da hun var 18.