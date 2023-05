5 hjerter: Han er tilbage i seriemorderland for fuld og blodig styrke

Bret Easton Ellis debuterede med en roman (’Less Than Zero’) om forkælede, men misrøgtede unge collegestuderende i Los Angeles helt tilbage i 1985, men det var romanen, han udgav seks år senere, som gjorde ham til et fænomen.

’American Psycho’s groteske splattervold chokerede verden. Den udtrykte tidsåndens overfladiskhed, grådighed og kynisme med kvalmende, satirisk styrke og var berygtet allerede før sin udgivelse. Ellis’ daværende forlag nægtede simpelthen at have noget at gøre med en roman, der efter dets opfattelse var så kvindefjendsk.