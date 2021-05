Vi er en nation af krejlere. Og det er især disse ting, vi gerne vil købe brugt

At købe og sælge brugt handler for de fleste om at gøre en god handel og få ryddet op, men stadig flere vælger genbrug for at skåne klimaet. Coronanedlukningen har sat skub i brugtmarkedet, og mens de store udendørs loppemarkeder har ligget stille, er søgningerne på DBA vokset med 29 pct.