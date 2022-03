Hans armbevægelser, kompromisløshed og indtag af rødvin ville nok ikke være gået i dag: »Eller også var han blevet endnu mere berømt«

Mange danskere kender Per Lütken uden at kende ham: Hans Holmegaard-glas står i rigtig mange hjem. Per Lütkens historie er på mange måder også historien om dansk glasdesign og -produktion.Han var en frihedssøgende original, men hvem tog glasarven op efter Lütken?