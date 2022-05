Hjemme hos hende må du gerne spille bordtennis på designerbordet

Et navn, der associeres med smykkekunst med et enkelt og alligevel overraskende formsprog udført i 18 karat guld og til tider tilsat ædelstene. Et navn, der er nået frem til landets designinteresserede spidser, hvor det bestemt ikke er ualmindeligt at se blandt andre kronprinsesse Mary iført en af Notkins ringe, halskæder eller øreringe. Og et navn, der også gør sig i udlandet, hvor kunder fra Los Angeles og New York uden at have set smykkerne i virkeligheden bestiller for mere end 50.000 kroner over nettet.

