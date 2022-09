»Jeg kan godt lide, at det legetøj, jeg har sex med, ser godt ud«

En kan slet ikke lade være med at købe gammelt legetøj. En anden elsker sin vibrator. Og så er der ham, der i en alder af 11 år egentlig føler sig for gammel til at lege og nu har kastet sig over golf. Her fortæller seks kendte danskere, hvad leg og legetøj betyder for dem.